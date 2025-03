Milan, Walker vuole restare: trattativa con il City per il riscatto

Arrivato a Milano nel mercato di gennaio, Kyle Walker ha subito dimostrato grande coinvolgimento nella causa rossonera. Dopo anni di successi con il Manchester City, il terzino inglese ha abbracciato con entusiasmo la nuova sfida, mettendo al servizio del Milan la sua esperienza e la sua mentalità vincente. Nonostante i risultati di squadra non siano stati all’altezza delle aspettative, Walker non si è mai tirato indietro e ora punta a rimanere definitivamente in rossonero.

Milan-Walker, i rossoneri chiedono uno sconto al City. Intesa di massima con il terzino

Per assicurarsi il cartellino del difensore a titolo definitivo, il Milan dovrà versare 5 milioni di euro al Manchester City. Il club rossonero, soddisfatto del rendimento del 34enne, è intenzionato a confermarlo, ma sta cercando di ottenere uno sconto dai Citizens. Secondo quanto riportato da “MilanNews.it”, la dirigenza di via Aldo Rossi ha già avviato i contatti con l’agente di Walker, Mark Rankine. L’intesa con il giocatore sarebbe già stata trovata per un prolungamento fino al 2027, ma resta da convincere il Manchester City a rivedere leggermente il prezzo del riscatto. I prossimi incontri tra le parti saranno decisivi per definire il futuro del terzino inglese.