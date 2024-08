Milinkovic-Savic eroe della serata torinese: Atalanta sconfitta

Il Torino soffre, ma vince: due legni per l’Atalanta

Si ferma l’Atalanta di Gasperini dopo l’ottima partenza del Via del Mare, il Torino ribalta lo svantaggio e si regala una grande serata. Primo tempo emozionante allo stadio Grande Torino. Le due squadre partono forte e prima Lazaro, che si divora il vantaggio a tu per tu con il portiere nerazzurro, poi Ederson, intercettato da Tameze, sfiorano il gol. Tuttavia, la formazione di Gasperini non tarda a passare avanti. Stesso copione di Lecce, cross dalla fascia di Zappacosta e testa di Retegui, alla terza rete in due gare, che spicca su tutti e infila Milinkovic-Savic. Immediata la reazione granata: grande azione in verticale, uno-due Adams-Ilić, con il serbo che supera Carnesecchi con un tocco morbido. Negli ultimi minuti della prima frazione cross di Adams per Zapata: Hien salva sulla linea e manda le squadre al riposo con un pari.

Secondo tempo riparte a livelli di intensità altissima. Cinque minuti e azione in verticale del Torino. Zapata si fa fermare dall’estremo difensore da distanza ravvicinata, Adams si fa trovare pronto e la piazza in rete, ribaltando il risultato a favore dei padroni di casa. L’Atalanta reagisce e sugli sviluppi di un calcio d’angolo colpisce la traversa con Retegui. Al 65′ cross di Samardzic per De Ketelaere, il belga ex Milan la prende di testa, ma la palla si stampa sul palo: secondo legno consecutivo per la formazione di Gasperini. Nel recupero, fallo in area di Lazaro, rivisto dal direttore di gara al VAR, e rigore per l’Atalanta. Dal dischetto si presenta Pasalic che si lascia ipnotizzare da Milinkovic-Savic.