Mondiale per Club 2023, designata la nuova sede: ecco dove verrà disputato

Mondiale per Club 2023, la FIFA sceglie l’Arabia Saudita

Il Mondiale per Club, in programma il prossimo nel prossimo dicembre, dal 12 al 22, verrà disputato in Arabia Saudita, a Gedda. A comunicare l’ufficialità della scelta è la FIFA , in un comunicato congiunto con la federazione saudita: “La Federcalcio dell’Arabia Saudita (SAFF) e la FIFA hanno confermato che tutte le partite della FIFA Club World Cup Arabia Saudita 2023 si svolgeranno nella città di Gedda. La decisione è stata presa dopo una visita della delegazione FIFA a Jeddah per valutare i preparativi in ​​corso per il torneo, che si svolgerà dal 12 al 22 dicembre 2023. Sarà la prima volta che la FIFA Club World Cup si terrà in Arabia Saudita”.

Al Misehal: “Orgogliosi della scelta

Il presidente della federazione saudita, Yasser Al Misehal, ha dichiarato: “Siamo lieti che Jeddah, con le sue strutture all’avanguardia e la reputazione di ospitare importanti eventi sportivi internazionali, sia stata scelta come città ospitante per il FIFA Club World Cup. Lo sport è un fattore chiave della trasformazione in corso dell’Arabia Saudita nell’ambito di Vision 2030, che ha reso il Regno uno dei paesi in più rapida crescita e più entusiasmanti nello sport mondiale”.