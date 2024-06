Montella su Italia-Turchia: “E’ sicuramente una partita speciale. La preparazione al torneo passa da qui”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Italia di Spalletti, Vincenzo Montella parlato della gara di domani: “E’ sicuramente una partita speciale per me, contro i campioni in carica. Per noi è un test importantissimo, ma la preparazione al torneo passa da qui. Ho scelto partite di test difficili perché credo sia importante abituarsi alle difficoltà dell’Europeo”.

Montella: “Test importantissimo per noi”

Giocare contro una nazionale di valore come l’Italia che tipo di effetto avrà e che tipo di partita vorrà vedere, anche al netto dei giocatori infortunati?

“Sarà una partita intensa, tattica. Durante il match mi aspetto che la direzione tattica dell’avversario potrebbe cambiare e mi aspetto che la squadra sia in grado di adattarsi. Dobbiamo provare a trovare la nostra compattezza e quello spirito nazionalistico che abbiamo avuto nella mia prima parte di percorso”.

Per quanto riguarda i giocatori che hanno giocato tra le 60 e le 65 partite a stagione, come li ha ritrovati?

“Non tutti i giocatori sono arrivati nella medesima forma e non tutti hanno giocato lo stesso numero di partite. In particolare, tranne Calhanoglu che ha giocato praticamente tutte le partite nel Club, i nostri giocatori che hanno giocato all’estero hanno avuto un minutaggio non molto elevato. A parte questo, ho trovato tutti molto motivati e con grandi sogni. Purtroppo dovrò togliere qualche sogno a qualcuno e questo mi dispiace umanamente, ma è un mio dovere”.