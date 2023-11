Il Nizza, capolista in Ligue1, ospite del Montpellier allo stadio della Mosson questa sera alle 21. Rossoneri, avanti di un solo punto rispetto al PSG, costretti a vincere per mantenere il primato in classifica. La formazione di Farioli, sorpresa del campionato, ha ottenuto quattro vittorie, ultima in casa contro il Rennes, e un pareggio nelle ultime cinque gare disputate. Dall’altra parte, il Montpellier, tredicesimo con 11 punti, sconfitto dal PSG al Parco dei Principi nell’ultima uscita. Nella passata stagione il Nizza ha avuto la meglio in entrambe le gare contro il Montpellier: 6-1 in casa, 2-3 in trasferta. Il match sarà visibile, in esclusiva, su Sky Sport Football (252), e in streaming su Sky Go e Now.

Le probabili formazioni:

MONTPELLIER (4-3-3): Lecomte; Sacko, Esteve, Jullien, Sainte-Luce; Chotard, Ferri, Savanier; Al Tamari, Adams, Khazri. All. Zakarian.

NIZZA (4-3-3): Bulka; Rosario, Todibo, Dante, Bard; Sanson, Ndayishimiye, Thuram; Boga, Moffi, Laborde. All. Farioli.