Monza-Brescia, le ultimissime sulle formazioni

Terzo derby lombardo della settimana, questa volta di Coppa Italia. Turnover per Nesta, che lancia Maric punta, supportato da Forson e Caprari. Per il Brescia 3-5-2. Cambia anche Maran, che opta per Borelli e Bianchi come terminali offensivi, supportati da Bjarnason, Verreth e Besaggio in mezzo al campo, con Dickmann e Nuamah sugli esterni.

Monza-Brescia, le probabili formazioni:

MONZA (3-4-2-1): Pizzignacco; D’Ambrosio, Pablo Marì, Carboni; Pedro Pereira, Bondo, Bianco, Kyriakopoulos; Forson, Caprari; Maric. All. Nesta.

BRESCIA (3-5-2): Andrenacci; Calvani, Cistana, Papetti; Dickmann, Bjarnason, Verreth, Besaggio, Nuamah; Borrelli, Bianchi. All. Maran.