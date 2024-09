Monza-Inter, i nerazzurri si salvano all’88’ con Dumfries | Finisce 1-1 all’ U-Power Stadium

Il pareggio contro il Genoa al debutto aveva lasciato interdetti i tifosi dell’Inter che, dopo aver assistito alla strepitosa campagna acquisti della Juventus, avevano ulteriormente accesso i loro timori di poter vedere i rivali storici strappare a loro lo scettro di Campione d’Italia, paura che sembrava essersi attenuata dopo la schiacciante vittoria per 4-0 con l’Atalanta.

Monza-Inter, a Dani Mota risponde Dumfries

I dubbi potrebbero però riaccendersi dopo l’uggiosa prestazione di questa sera, in cui la rimaneggiata formazione di Inzaghi (in vista del doppio confronto con Manchester City e Milan la prossima settimana) non è riuscita ad andare oltre l’1-1 contro un eccellente Monza, che è riuscito a disinnescare alla perfezione il gioco del tecnico piacentino, riuscendo a non farli mai arrivare al tiro se non in pochi occasioni, riuscendo anche a trovare il vantaggio a 9 minuti dalla fine, a cui ha prontamente risposto Dumfries a 120 secondi dalla fine.

Monza-Inter, il tabellino:

Monza (3-4-2-1): Turati; Izzo, Marì, Carboni; Pereira, Pessina, Bondo, Kyriakopoulos; Maldini (dal 72° Bianco), Caprari (dal 62° Dani Mota); Djuric. Allenatore: Nesta

A disposizione: Pizzignacco, Mazza, Caldirola, Sensi, Forson, Maric, Valoti, D’Ambrosio, Petagna, Bianco, Mota Carvalho

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Carlos Augusto; Darmian (dal 56° Dumfries), Frattesi, Asllani (dal 74° Arnautovic), Mhitaryan (dal 56° Zielinski), Dimarco; Lautaro (dal 56° Taremi), Thuram (dal 74° Correa). Allenatore: Inzaghi.

A disposizione: Di Gennaro, J. Martinez, Dumfries, Zielinski, Arnautovic, Correa, Acerbi, Calhanoglu, Barella, Bisseck, Palacios, Bastoni, Taremi

Reti: Dani Mota all’81° (M), Dumfries al 88° (I).

Ammonizioni: Dumfries (I), Pavard (I).

Espulsioni: