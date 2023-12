La 14ª giornata di Serie A dà il via alle danze con la sfida tra Monza e Juventus all’U-Power Stadium. Palladino conferma i soliti 11 ad eccezione di Mota che parte dalla panchina con Machin dal primo minuto. Allegri, invece, schiera Alex Sandro dall’inizio insieme a Gatti e Bremer con Danilo in panchina. Anche Locatelli fuori per fare spazio a Nicolussi Caviglia che torna titolare dopo l’ottima prova contro l’Inter mentre in attacco viene riproposta la coppia Chiesa-Vlahovic.

Le formazioni ufficiali

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; D’Ambrosio, Mari, Caldirola; Birindelli, Pessina, Gagliardini, Kyriakopoulos; Ciurria, Colpani; Machin. All. Palladino

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Alex Sandro; Cambiaso, McKennie, Nicolussi Caviglia, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic. All. Allegri