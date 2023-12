La Juventus continua a muoversi per garantire un futuro roseo a società e tifosi. L’obbiettivo è di ringiovanire la rosa inserendo profili di grande prospettiva nell’U23 per farli crescere e prepararli a giocare gare importanti con la prima squadra. Giuntoli e Manna avrebbero già prenotato il colpo per la prossima estate sorpassando i club inglesi.

Un classe 2006 per la Juve

Si tratta di Vasilije Adzic, centrocampista classe 2006 del Podgorica. I bianconeri hanno già l’accordo col giocatore e stanno trattando con la società montenegrina per far atterrare il giocatore a Torino la prossima estate.