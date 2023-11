Iling Junior sta vivendo un momento delicato in casa bianconera: in questa stagione, il centrocampista ha giocato solo qualche minuto in quattro partite. Questi numeri stanno facendo riflettere la dirigenza bianconera e al momento il giocatore sembra essere destinato verso una cessione. Secondo quanto riporta Calciomercato.com, ci sarebbe la Premier League come possibile nuova destinazione per il centrocampista classe 2003.

Il Tottenham è pronto a puntare sul giocatore

L’interesse da parte del club londinese, è tangibile dalla scorsa estate, quando gli Spurs si sono avvicinati alla Juve con i bianconeri disposti a trattare per una cifra intorno ai 20 milioni di euro. Siccome però il giocatore in questa stagione fatica a trovare spazio, la valutazione potrebbe scendere e un’eventuale cessione potrebbe regalare ad Allegri i soldi necessari per un colpo a centrocampo. E c’è sempre quel Hojbjerg che a Torino piace tanto.