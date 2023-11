Si apre all’U-Power Stadium la quattordicesima giornata di Serie A. Il Monza ospita la Juventus di Massimiliano Allegri. Bianconeri, reduci dal pareggio casalingo nello scontro diretto con l’Inter, a caccia di una vittoria per tornare, almeno momentaneamente, in attesa della gara tra i nerazzurri e il Napoli, al comando della classifica. Brianzoli, al quarto risultato utile consecutiva, hanno pareggiato nell’ultima uscita contro il Cagliari. L’ultimo precedente in Lombardia, risalente a settembre 2022, è terminato 1-0 per i padroni di casa grazie alla rete di Gytkjær. Il match, in programma venerdì alle 20.45, sarà visibile, in esclusiva, su DAZN.

Le probabili formazioni:

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; D’Ambrosio, Caldirola, A. Carboni; Ciurria, Pessina, Gagliardini, Kyriakopoulos; Colpani, Mota Carvalho; Colombo. All. Palladino.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Chiesa. All. Allegri.