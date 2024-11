Monza-Lazio, le ultimissime sulle formazioni

Domenica 10 novembre alle 18:00, la Lazio scenderà in campo al “U-Power Stadium” di Monza per la dodicesima giornata del campionato di Serie A. Dopo aver centrato la quarta vittoria consecutiva in Europa League contro il Porto, i biancocelesti cercheranno di ridurre il gap dalla vetta, sfruttando lo scontro diretto tra Inter e Napoli (attuale capolista) che distano rispettivamente due e tre punti.

Le scelte di formazione della Lazio

Baroni, reduce dal successo in Europa, si affida ai suoi titolarissimi. In porta, torna Ivan Provedel, che riprende il suo posto dopo aver ceduto la scena a Mandas in coppa. In difesa, da destra a sinistra, spazio a Manuel Lazzari, Oumar Gila, Alessio Romagnoli e Nuno Tavares. A centrocampo, la coppia Guendouzi-Rovella garantirà il controllo della mediana, mentre sulle ali Zaccagni, Dia e Isaksen supporteranno l’unica punta, il nuovo arrivato Castellanos. Pedro e Noslin partiranno dalla panchina, mentre Gaetano Castrovilli, reduce da un’operazione al menisco, è out per un lungo periodo e non è stato inserito nella lista Uefa.

Le scelte di formazione del Monza

Dall’altra parte, il Monza di Alessandro Nesta, grande ex della partita, è pronto a lottare per punti salvezza. In porta, spazio a Michele Turati. La difesa a tre sarà composta da Armando Izzo, Pablo Marì e Andrea Carboni. A centrocampo, la coppia centrale Bondo-Pessina avrà il compito di supportare gli esterni Kyriakopoulos e Pereira. In attacco, il tridente avrà la presenza di Mota e Maldini a supporto di Djuric, unica punta. Da segnalare che il grande ex Pessina cercherà spazio in mediana per offrire un contributo importante.

Le probabili formazioni

Monza (3-4-2-1): Turati; Izzo, Marì, Carboni; Pereira, Bondo, Pessina, Kyriakopoulos; Maldini, Mota; Djuric.

All.: Nesta

Lazio (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos.

All.: Baroni

Dove vedere la partita

Monza-Lazio sarà trasmessa in esclusiva su Sky e DAZN. Gli abbonati DAZN potranno seguire il match tramite l’app su smart tv. La partita sarà disponibile anche su tablet, smartphone e pc tramite il sito e l’app di DAZN.

I clienti Sky, invece, potranno seguire la gara sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport, con la possibilità di guardarla in streaming su SkyGo o Now.