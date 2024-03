Monza-Roma, le scelte di Palladino e De Rossi

Out Kasdorp, Kristensen titolare sulla destra. Difesa centrale affidata a Mancini e Ndicka. In avanti Lukaku con El Shaarawy e Dybala ai suoi lati. Squalificato Izzo, c’è Caldirola con Pablo Marì in difesa. Ballottaggio Gagliardini-Bondo a centrocampo, con l’ex Inter in vantaggio sul francese.

Monza-Roma, le probabili formazioni:

MONZA (4-2-3-1): Di Gregorio; Birindelli, Caldirola, Pablo Marí, A. Carboni; Gagliardini, Pessina; V. Carboni, Colpani, Dany Mota; Djuric. All. Palladino.

ROMA (4-3-3): Svilar; Kristensen, Mancini, Ndicka, Angelino; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy. All. De Rossi.