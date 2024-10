Monza-Roma, probabili formazioni e dove vederla

Monza-Roma è già decisiva per Ivan Juric. Sono questi i rumors delle ultime ore, con tanti che vorrebbero il ritorno in panchina di Daniele De Rossi, esonerato meno di un mese fa. Out Dybala, il tecnico croato punta sul ritorno di Pellegrini per tornare dall’U-Power Stadium con i 3 punti.

Monza-Roma, le probabili formazioni:

MONZA (3-4-2-1): Turati; Izzo, Marì, Carboni; Pereira, Pessina, Bondo, Kyriakopoulos; Maldini, Caprari; Djuric.

Squalificati: | Indisponibili: Cragno, Petagna, Vignato, Gagliardini, Ciurria, Sensi. | In dubbio: nessuno.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Angelino; Celik, Cristante, Koné, El Shaarawy; Soulé; Pellegrini; Dovbyk.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Saelemaekers, Dybala, Hummels | In dubbio: nessuno.