Morata annuncia il suo passaggio al Milan: “Dico di sì. Ma devo superare le visite mediche..”

Intervenuto da Cadena Cope, Alvaro Morata, fresco campione d’Europa, ha annunciato il suo passaggio al Milan.

Morata: “Doveroso salutare i miei compagni di squadra”

Queste le sue parole: “Ho salutato, era importante per me. Credo che fosse importante ringraziarli per tutto, mi hanno sempre aiutato tantissimo. Come il mister, Miguel Angel, Carlos Bucero e Andrea, mi sono stati vicini quando le cose non andavano bene. Quando sei in un posto dove non puoi fare bene, scegliere un’altra destinazione è la cosa migliore. Non voglio essere falso, per me vincere l’Europeo ha lo steso valore di un titolo con l’Atletico Madrid, il club a cui appartengo.

Il mio futuro sarà al Milan? “Devo ancora superare le visite mediche, ma dico di sì”.