Morata svela: “Non so se resterò all’Atletico. Ho ricevuto tanti messaggi ma..”

Come riportato da calciomercato.it in una recente intervista rilasciata a ‘El Chiringuito’ durante il ritiro, Alvaro Morata avrebbe rivelato di aver attraversato momenti estremamente difficili, tanto da pensare di abbandonare il mondo del calcio :“Ho toccato il fondo, ho pensato di gettare la spugna. Non voglio dilungarmi troppo sull’argomento. Sembra sempre ti trovare scuse o lamentele… È una questione di rispetto e in Spagna molte persone non ne hanno. Ho vissuto molti episodi con la mia famiglia per strada; non importa quanti episodi spiacevoli sei costretto a vivere, questo è quello che accade ogni giorno: quando vado al supermercato con i miei figli o quando li porto agli allenamenti”.

L’attaccante spagnolo confessa le difficoltà affrontate negli ultimi anni

Queste le parole dell’attaccante che fanno scalpore proprio perché arrivate in una delle migliori annate vissute dall’ex attaccante della Juventus (22 reti stagionali per lui finora), culminata nell’investitura di capitano della sua Spagna in occasione di Euro2024. Inoltre, nonostante le continue voci di mercato che lo vedrebbero vicino alla Juventus, siano state prontamente smentite dal presidente dell’atletico Cerezo, l’attaccante classe ’95 è totalmente concentrato sulla sua Roja e sulla possibilità di raggiungere un piccolo record personale, ovvero eguagliare Platini a quota 9 reti nella speciale classifica dei migliori marcatori nella storia degli europei. Il peggio sembra dunque essere passato per Morata che ora ha testa e gambe proiettate per il prosieguo della sua carriera.

Per finire: “Non so se resterò all’Atletico Madrid. Ho ricevuto messaggi da tanti nel club, ma non dal Cholo. Conosco benissimo Simeone, se non avesse contato su di me mi avrebbe chiamato”.