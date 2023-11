Oltre alle parole sull’Inter, Massimo Moratti, intervistato a Radio Anch’io Lo Sport ha detto la sua su Mazzarri e sulla corsa Scudetto:

Cosa pensa della scelta del Napoli di richiamare Mazzarri?

“Una scelta che non mi aspettavo da parte del Napoli, ma è il vecchio leone che conosce il calcio e può essere utile anche psicologicamente. Già aver vinto con l’Atalanta è importante, era una partita difficile. Mazzarri ha esperienza. Perché non funzionò all’Inter? Io andai a metà di quel periodo, ma fece quel che doveva fare. È passato nel momento del cambio societario. Non era semplicissimo”.

E il Milan è in corsa per lo Scudetto?

“È indecifrabile. In alcuni momenti sembra una bellissima squadra e poi ha delle fragilità. Ha dei giocatori non conosciutissimi, merito a Pioli che li ha fatti rendere. Però il derby è stato schiacciante, si fa fatica a pensare che possano andar meglio dell’Inter”.