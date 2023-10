Intervistato da TMW, Francesco Moriero, ex calciatore di Roma e Inter, ha commentato così la partita di domenica di San Siro, terminata con la vittoria della squadra di Inzaghi.

Questo uno stralcio delle sue parole:

“La Roma ha fatto quello che doveva fare, l’Inter però è stata perfetta. Nella ripresa i giallorossi sono stati più attivi ma il risultato è giusto”.

Scudetto: Inter in pole? “L’Inter deve cercare di vincere tutte le partite. Quella di ieri è stata sicuramente una vittoria importante”.

Mister, ha lasciato la Nazionale delle Maldive…“Sono andato via a luglio, ho deciso di tornare a casa. C’erano un po’ di arretrati che dovevano pagarmi. Ora mi guardo in giro. Spero di tornare presto in campo”.

Quindi non è tutto oro ciò che luccica. “Sicuramente c’è stato qualche problema. Ero fuori casa, non ho mai guardato l’aspetto economico. Non essere pagato per un anno e mezzo diventa difficile”.

E adesso? “Ho voglia di tornare in campo. Sicuramente dopo questa esperienza sono carico. Mi piacerebbe rimanere nell’ambito del calcio straniero, però valuterei ben volentieri una proposta italiana”.