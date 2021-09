Morto il giovane pilota, tragico incidente in Spagna

Morto il giovane Dean Berta Vinales, SBK cancellata

SBK cancellata in segno di lutto per la morte del giovanissimo Dean Berta Viñales, pilota 15enne della categoria Supersport 300, caduto in gara-1 a Jerez. Lo spagnolo, cugino di Maverick Vinales, è rimasto purtroppo vittima di un tragico incidente, le condizioni son sembrate subito gravi, il 15enne è deceduto dopo esser stato investito da altri piloti. Un tragico che nella mente degli amanti delle due ruote fa tornare vivo il ricordo dei vari Romboni e Simoncelli, anche loro vittime di tragici incidenti di gara.

Questo l’annuncio della Superbike tramite un tweet: “Siamo profondamente rattristati di segnalare la perdita di Berta Vinales. La famiglia del World SBK invia amore alla sua famiglia, ai suoi cari e alla sua squadra. La tua personalità, entusiasmo e impegno ci mancheranno enormemente. Mancherai a tutto il mondo delle corse motociclistiche, Dean. Guida in pace“.

IL VIDEO DELL’INCIDENTE DI DEAN BERTA VINALES