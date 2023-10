A tre giorni dalla ripresa del campionato si Serie A, arrivano le parole di Mourinho in attesa della scesa in campo della sua Roma contro il Monza. A pubblicare il pensiero espresso dallo Special One, durante un’intervista al portale Adidas, è stata l’ ANSA.

Roma, mister Mou parla in attesa del match contro il Monza

Questa mattina l‘ANSA ha reso note le parole del tecnico della Roma Josè Mourinho durante un’intervista rilasciata al portale Adidas: “La cosa più importante nel nostro sport è vincere e non vendere una filosofia. Non bisogna vendere scuse, ma essere dei vincenti. Quando vedo i colleghi che combattono per non retrocedere e riescono a mantenere la loro squadra nella divisione, per me, questo anche significa vincere”. Sul ruolo dell’allenatore aggiunge: “Devi avere una forte personalità per dire: ‘ok, io sono il capo, io prendo le decisioni’. Questo non è negoziabile. Se le sessioni di allenamento iniziano alle 10 del mattino, non aspetto un solo minuto, anche se sei Diego Maradona. Bisogna essere forti e morbidi allo stesso tempo, essere aperti al pensiero della squadra e dei giocatori”