Mourinho: “Difficile capire come un tecnico con due finali venga esonerato. Pinto? Le sue parole non mi interessano”

Intervistato da Sport.TV, Josè Mourinho è tornato a parlare del suo esonero alla Roma. “La mia partenza dalla Roma? Non c’è nulla di strano in questo. E’ difficile capire come un allenatore che raggiunge due finali europee di fila venga esonerato. Questa è l’unica cosa strana”.

Mourinho: “Non ho un club, sono libero”

Poi su Tiago Pinto: “Le sue interviste non mi interessano affatto, non perdo tempo a leggerle o ad ascoltarle. Non ho il minimo interesse. Lavorerà di nuovo con me? No, certamente no. In questo caso non è possibile”. Poi sul futuro: “Per il momento zero, zero notizie. Non ho un club, sono libero, ma voglio lavorare. In estate voglio lavorare. Mai dire mai, soprattutto nel calcio. La mia vita è il calcio, posso allenare ovunque. Non ho problemi”.