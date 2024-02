Nantes-PSG, le ultimissime sulle formazioni

Parigini in campo con il 4-3-3. Luis Enrique opta per la linea difensiva a quattro con al centro Marquinhos e Danilo Pereira, Hakimi ed Hernandez sulle fasce. In mezzo al campo Ugarte, Vitinha e Zaïre-Emery. In avanti Mbappé supportato da Dembélé e Barcola ai lati.

Nantes-PSG, le probabili formazioni:

NANTES (4-3-3): Lafont; Duverne, Castelletto, Zézé, Cozza; Sissoko, Chirivella, Douglas Augusto; Mollet, Mohamed, Kadewere. All. Domenech.

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Danilo Pereira, Hernandez; Zaïre-Emery, Ugarte, Vitinha; Dembélé, Mbappé, Barcola. All. Luis Enrique.