Nantes-PSG, probabili formazioni e dove vederla

Ventiduesima di Ligue1 tra Nantes e PSG allo stadio della Beaujoire, sabato alle 21. Parigini, reduci dalla vittoria in UEFA Champions League contro il Real Sociedad, sono primi a quota 50, con 11 punti di vantaggio sul Nizza secondo, ha sconfitto il Lille nell’ultima gara casalinga. Diversamente, il Nantes ha ritrovato la vittoria contro il Tolosa nell’ultima uscita di campionato. Il match sarà visibile, in esclusiva, su Sky Sport Uno; in streaming su Sky Go e Now.

Nantes-PSG, le probabili formazioni:

NANTES (4-3-3): Lafont; Castelletto, Pallois, Cozza, Duverne; Coco, Sissoko, Chirivella; Appuah, Mohamed, Simon. All. Domenech.

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Pereira, Hernandez, Beraldo; Ugarte, Ruiz; Zaire-Emery; Dembele, Mbappe, Kang-in. All. Luis Enrique.