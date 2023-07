Napoli, annunciato il nuovo di ds | Ecco di chi si tratta

Napoli, Meluso nuovo direttore sportivo

A sorpresa, con un tweet, il patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis, annuncia il nuovo direttore della società partenopea: “Sono lieto di annunciare che Mauro Meluso è il nuovo Direttore Sportivo del Napoli. Benvenuto nella nostra famiglia e auguri di buon lavoro! Aurelio De Laurentiis”. Mauro Meluso raccoglie l’eredità lasciata da Cristiano Giuntoli, approdato alla Juventus.

Napoli, la carriera di Mauro Meluso

Mauro Meluso, nuovo di ds partenopeo, si è lanciato nella attività di dirigente dopo una carriera da calciatore, tra gli anni Ottanta e Novanta, con le maglie di Lazio, Cremonese, Salernitana, Foggia e Messina. La carica di ds del Foggia ha dato il via alla lunga carriera dirigenziale che lo ha visto muovere tra Padova, Pisa, Sangiovannese, Teramo e Ternana. Nel 2011 diventa responsabile dell’area tecnica del Frosinone, prima di passare come ds al Cosenza. Emblematica la sua esperienza a Lecce, dal 2016 al 2020, dove ha contribuito allo storico salto dalla C alla A, per poi spostarsi allo Spezia, fino al 2021, dove ottiene una storica salvezza.