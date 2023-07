Napoli, Spalletti: “La società ha fatto un gran lavoro. E su Osimhen..”

Napoli, Spalletti: “Dispiace lasciare una squadra forte”

Luciano Spalletti torna a parlare del suo addio al Napoli, e lo fa in occasione del 25°Premio Sportilia. Secondo quanto riferito da SportMediaset, il tecnico toscano si è lasciato andare a parole d’affetto verso i suoi ex giocatori e l’ambiente partenopeo, dichiarando: “La decisione di stare fermo dando valore alla mia famiglia mi ha portato il dispiacere di lasciare una squadra forte come il Napoli e un ambiente innamorato del pallone come quello della sua città”

Napoli, Spalletti: “Fate lavorare Garcia. Per Osimhen non basteranno 200 milioni”

Luciano Spalletti ha voluto parlare anche del suo successore: “La società ha fatto un grandissimo lavoro, ma il consiglio che do, è di lasciare lavorare in pace Garcia. Se vogliamo bene al Napoli. Il francese ha fatto esperienza da tutte le parti”. Il tecnico ha poi aggiunto: “Qualcuno pagherà i 200 milioni chiesti da De Laurentiis per Osimhen? Non lo so, forse non bastano quei 200 milioni!”