Lozano out contro la Juventus

L’attaccante messicano del Napoli, Hirving Lozano, si è infortunato contro la Juventus e sono due giorni che tiene tutti con il fiato sospeso. Il giocatore dei partenopei ha subito un risentimento alla gamba destra nei minuti finali.

Lozano, attesa degli esami

Oggi sono attesi gli esami strumentali ad Hirving Lozano, la speranza è quella che non ci sia uno stiramento, in quanto potrebbe tenere l’attaccante lontano dal campo per almeno due o tre settimane. Considerando l’importanza della sua presenza in un periodo ricco di eventi, soprattutto per le due gare di Europa League contro il Granada (18 e 25 febbraio), si spera che non ci sia nulla di grave. Lo staff medico provvederà ad effettuare tutti gli esami strumentali in queste ore.