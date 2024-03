Napoli-Atalanta, le probabili formazioni | Calzona senza Kvaratskhelia

Forfait in casa Napoli, le scelte di Calzona e Gasperini

Napoli–Atalanta, sfida top al Maradona. Calzona costretto a rinunciare a Kvaratskhelia per infortunio, in attacco spazio al tridente Raspadori, Politano, Osimhen. Di fronte un’Atalanta con la oppia Lookman-Scamacca che fa paura. Una sfida da non perdere.

Napoli-Atalanta, le probabili formazioni

Probabile formazione Napoli (4-3-3): Meret – Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui – Anguissa, Lobotka, Traoré – Politano, Osimhen, Raspadori. All. Calzona.

Probabile formazione Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi – Scalvini, Djimsiti, Kolasinac – Holm, de Roon, Ederson, Ruggeri – Koopmeiners – Scamacca, Lookman. All. Gasperini.