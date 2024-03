Napoli-Atalanta, probabili formazioni e dove vederla

Napoli e Atalanta si sfidano per capire chi potrà lottare per un posto Champions fino al termine della stagione

L’Atalanta di Gasperini non gioca da tre settimane dopo che era stata rinviata la partita con la Fiorentina prima della sosta per il malore che ha portato alla scomparsa di Joe Barone. La sfida del Maradona contro il Napoli diventa fondamentale nella corsa Champions per entrambe le compagini in attesa di capire se l’Italia porterà 4 o 5 squadre. Il match sarà visibile in esclusiva su DAZN sabato 30 marzo alle ore 12:30.

Probabili formazioni Napoli-Atalanta

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Traorè; Politano, Osimhen, Raspadori. All. Calzona

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, Lookman; Scamacca. All. Gasperini