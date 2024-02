Napoli-Barcellona, le scelte di Calzona e Xavi

Prima sulla panchina partenopea per Calzona. Il tecnico si affida al 4-3-3. Linea difensiva che torna a quattro con Rrahmani e Juan Jesus al centro, sostenuti da Di Lorenzo, a destra, e Mario Rui, a sinistra. In mezzo al campo Lobotka con Anguissa e Traorè ai suoi lati. In avanti il tridente composto da Politano, Osimhen e Kvaratskhelia.

Stesso modulo anche Xavi. Il tecnico catalano lancia Íñigo Martinez – Cubarsi dalla panchina – accanto ad Araújo al centro della difesa, con Koundé e Cancelo sulle fasce. Centrocampo affidato a Gündogan, Christensen e de Jong. Davanti Lewandowski insieme a Pedri e Yamal.

Napoli-Barcellona, le probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Traorè; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Calzona.

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Koundé, Araújo, Íñigo Martínez, Joao Cancelo; Gündogan, Christensen, de Jong; Lamine Yamal, Lewandowski, Pedri. All. Xavi