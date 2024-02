Napoli-Barcellona, probabili formazioni e dove vederla

Grande sfida al Maradona tra campioni d'Italia in carica e campioni di Spagna. Esordio in panchina per Calzona.

Andata degli ottavi di finale di UEFA Champions allo stadio Diego Armando Maradona tra Napoli e Barcellona, mercoledì alle 21. Partenopei, reduci dal secondo cambio in panchina della stagione, hanno chiuso alle spalle del Real Madrid il Gruppo C. Il Barcellona, invece, ha vinto il Gruppo H, grazie al vantaggio negli scontri diretti sul Porto. L’ultimo precedente in Italia, risalente alla stagione 2019/2020, è terminato 1-1 con rete di Mertens, per il Napoli, e di Griezmann, per i blaugrana. Il match sarà visibile, in esclusiva, su Amazon Prime Video.

Napoli-Barcellona, le probabili formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mazzocchi; Anguissa, Lobotka, Traoré; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Calzona.

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Koundé, Araujo, Iñigo Martinez, Cancelo; De Jong, Christensen, Gündoğan; Yamal, Lewandowski, Pedri. All. Xavi.