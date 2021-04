Napoli, Benitez sul possibile ritorno sulla panchina azzurra

L’addio a Rino Gattuso ha alimentato anche le voci di un possibile ritorno di Rafa Benitez sulla panchina del Napoli. Non solo stima da parte della società, anche l’ambiente azzurro gradirebbe un ritorno del tecnico spagnolo. L’ex allenatore dei partenopei si è espresso su un suo ritorno a Napoli.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>>

Rafa Benitez parla su un suo possibile ritorno a Napoli e delle tante voci che abbiamo sentito negli ultimi mesi al riguardo. L’allenatore ne parla al giornale spagnolo Marca: “Offerte? Ne ho già ricevute più di una in questi mesi, ma non era il momento o non era il progetto giusto. Avevo bisogno di passare del tempo insieme alla mia famiglia”.

“Vorrei trovare un club con l’ambizione di competere e di lottare per vincere titoli, o per sviluppare un progetto serio che ti porti a raggiungere in seguito quell’obiettivo”. L’ex Chelsea è reduce dall’esperienza in Cina alla squadra Dalian. Il rapporto con la società cinese si è interrotto a fine gennaio dopo un anno e mezzo. Benitez conclude: “La mia priorità continua a essere la Premier. La mia famiglia è in Inghilterra ed è la Lega più completa in tutto e per tutto”.