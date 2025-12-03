Allo Stadio Maradona si è appena concluso il match Napoli-Cagliari, valido per gli ottavi di Coppa Italia. La gara si è conclusa con il passaggio al turno successivo del Napoli di Antonio Conte. La formazione partenopea andrà a sfidare la vincente tra Fiorentina e Como ai quarti di finale.

Napoli-Cagliari, il tabellino

Il primo tempo al Maradona finisce con il Napoli in vantaggio per 1-0 sul Cagliari grazie al gol segnato da Lucca. Partenopei in vantaggio meritatamente anche perché l’unica azione importante del Cagliari arriva al 44′ con Di Pardo che conclude con un tiro fuori dallo specchio della porta. Il Napoli ha tenuto testa gli avversari per tutto il match con diverse occasioni, ma ha trovato il gol solo al 27′ con Lucca che tira al volo dopo un cross di Vargara.

Il secondo tempo a Napoli è ricco di azioni ed eventi. Il Cagliari più reattivo rispetto alla prima frazione di gioco e, al 67′, gli ospiti trovano il gol del pareggio con il neo entrato (55′) Sebastiano Esposito, che piazza un bel tiro in fondo alla rete. Il Napoli prova a trovare il gol del vantaggio, ma il Cagliari tiene testa e il gol di Esposito ha dato coraggio e i sardi hanno avuto diverse occasioni. Dopo 4 minuti di recupero le due squadre chiudono sull’1-1 e vanno a riposo. Le due squadre chiudono sull’1-1. Napoli e Cagliari vanno ai rigori. La squadra di Conte conquista un posto nei quarti di finale, battendo il Cagliari dopo una sequenza lunghissima dagli 11 metri. Finisce 10-9 per il Napoli.

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Juan Jesus, Olivera (74′, Lang); Mazzocchi (68′, Mazzocchi); Elmas, Vergara (74′, Neres), Spinazzola; Politano, Ambrosino (60′, McTominay); Lucca (68′, Hojlund). Allenatore: Conte.

CAGLIARI (4-2-3-1): Caprile; Di Pardo, Luperto, Rodriguez (61′, Idrissi), Obert; Deiola (85′, Felici), Adopo; Kilicsoy (55′, Prati); Gaetano (55′, Esposito S.); Luvumbo; Pavoletti (55′, Borrelli). Allenatore: Pisacane.

Gol: 28′, Lucca (N); 67′ Sebastiano Esposito (C)

Ammoniti: 22′, Luperto (C); 80′, Prati (C);

Espulsi: