Inter-Venezia, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv

Oggi in campo per la Coppa Italia si sfideranno Inter-Venezia. La gara di oggi, 3 dicembre 2024, a San Siro, avrà fischio d’inizio alle ore 21 e verrà arbitrata da Davide di Marco.

Inter-Venezia, probabili formazioni

L’Inter oggi scenderà in campo per la Coppa Italia. I nerazzurri di Cristian Chivu si sfidano oggi, mercoledì 3 dicembre, contro il Venezia per gli ottavi della coppa Italia. La squadra di Chivu è reduce dalla vittoria contro il Pisa, battuto 2-0 nell’ultima giornata di campionato grazie alla doppietta del capitano Lautaro Martinez.

Il Venezia continua a brillare in Serie B, arriva a San Siro forte dell’ultimo risultato ottenuto dalla gara di campionato dove ha sconfitto 3-0 il Mantova. Una partita difficile, ma i lagunari proveranno a fare del proprio meglio.

Inter (3-5-2): Martinez; Bisseck, de Vrij, Bastoni; Luis Henrique, Diouf, Sucic, Frattesi, Carlos Augusto; Esposito, Bonny. All. Chivu

Venezia (3-1-4-2): Stankovic; Schingtienne, Svoboda, Sverko; Busio; Hainaut, Perez, Doumbia, Bjarkason; Yeboah, Fila. All. Stroppa

Inter-Venezia, dove vederla in tv

Il match Inter-Venezia sarà trasmesso in diretta televisiva e in esclusiva, in chiaro, su Italia 1. Il match sarà disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity e sul sito web di SportMediaset.