Napoli-Cagliari, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv

Torna la Coppa Italia con la fase degli ottavi. Oggi, 3 dicembre 2025, scenderanno in campo anche Napoli-Cagliari alle ore 18. La gara allo Stadio Maradona verrà guidata dall’arbitro Bonacina.

Napoli-Cagliari, probabili formazioni

Il Napoli torna protagonista in Coppa Italia dopo le gradi prestazioni in campionato. I partenopei affrontano oggi il Cagliari al Maradona negli ottavi di finale della coppa Italia. La squadra di Conte è reduce dal trionfo contro la Roma in campionato, 1-0 che è valso il sorpasso proprio sui giallorossi in testa alla classifica di Serie A. Grande entusiasmo tra gli Azzurri.

Il Cagliari vive un momento difficile, arriva al Maradona dopo la sconfitta subita allo Stadium. I sardi sono stati battuti 2-1 dalla Juventus. Contro i partenopei cercheranno di giocarsela alla meglio e puntare alla fase successiva.

NAPOLI (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Lucca. Allenatore: Antonio Conte.

CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Deiola, Prati, Adopo; Folorunsho, Esposito; Borrelli. Allenatore: Fabio Pisacane.

Napoli-Cagliari, dove vedere la partita

Napoli-Cagliari sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva, in chiaro, su Italia 1. Il match sarà disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity e sul sito web di SportMediaset.