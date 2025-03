Napoli, che risposta all’Inter! Fiorentina battuta 2-1 e terzo gol nelle ultime quattro per Raspadori

Parte forte il Napoli complice anche l’iniezione di fiducia data dal pareggio contro l’Inter nel finale. Il ritmo dei partenopei è alto e la Fiorentina fatica a uscire dalla propria metà campo. Al 10′ Raspadori tutto solo davanti a De Gea ha l’occasione di fare 1-0 ma si fa ipnotizzare. Al 26′ ci pensa Lukaku a portare in vantaggio il Napoli con un tap-in perfetto dopo la respinta non ottimale del portiere spagnolo sul tiro di McTominay. De Gea poi si riscatta con due super interventi di piede prima su Raspadori e poi su Spinazzola ma in mezzo c’è da segnalare la grande occasione per Kean che non sfrutta la pessima uscita di Meret sul cross dalla sinistra.

Il Napoli vince con sofferenza finale contro la Fiorentina

La Fiorentina prova ad alzare il baricentro nel secondo tempo ma a segnare è il Napoli sull’imbucata di Lukaku per Raspadori che sfila alle spalle di Pongracic e davanti a De Gea non sbaglia. La Viola non molla su una grande giocata di tacco di Kean per Gudmundsson trova il gol dai 20 metri dell’islandese che accorcia le distanze.

Tabellino del match

Reti: 26′ Lukaku, 60′ Raspadori, 66′ Gudmundsson

NAPOLI (3-5-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano (81′ Olivera), Gilmour, Lobotka, McTominay (86′ Billing), Spinazzola (91′ Juan Jesus); Raspadori (87′ Simeone), Lukaku. All. Conte

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Comuzzo (74′ Moreno), Pablo Marì, Ranieri (59′ Pongracic); Dodo, Ndour, Cataldi (82′ Beltran), Fagioli, Parisi (58′ Gosens); Gudmundsson, Kean. All. Palladino

Arbitro: Andrea Colombo

Ammoniti: 47′ Buongiorno, 64′ Gudmundsson, 88′ Pongracic