Napoli, De Laurentiis insiste per Conte: è lui il sogno per l’estate

L'allenatore salentino è in cima alla lista dei desideri di ADL per la panchina del Napoli della prossima stagione. Tuttosport apre a questa possibilità.

Il Presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis starebbe insistendo con forza per provare a convincere Conte a prendersi la panchina del Napoli per la stagione prossima. Tuttosport nell’edizione odierna del quotidiano titola: “Napoli, DeLa in pressing e Antonio ci pensa. Se lo acContenta…”

Dopo il primo rifiuto De Laurentiis vuole adeguarsi alle richieste dell’allenatore

Il Presidente del Napoli aveva già tentato, prima in estate e poi a stagione in corso, di convincere Antonio Conte a prendere la panchina dei campioni d’Italia, ma non si era giunti ad una visione condivisa e l’allenatore aveva declinato l’offerta. Ora però la convinzione sembra essere differente, come filtra dalle colonne di Tuttosport: “De Laurentiis ha insistito tanto per Conte e tornerà a farlo. E questa volta potrebbe non trovare la porta chiusa. Sempre che Conte sia ancora a disposizione”, scrive il quotidiano. Il tecnico vuole sposare un progetto che senta suo, nel quale sia coinvolto pienamente.