Napoli, Demme verso la cessione | C’è una richiesta per l’ex Lipsia

Napoli, Demme verso la Germania

Diego Demme è dunque un esubero dichiarato in casa Napoli. Già da diverse settimane si è considerata la cessione del centrocampista ex Lipsia dopo la mancata presa di parte al match contro il Frosinone, nella giornata di ieri, poiché messo fuori rosa da Rudi Garcia. Ha già ricevuto diverse lusinghe dalla Germania, dove potrebbe trasferirsi in questa sessione di mercato per fare spazio in mediana a Gabri Veiga e a un altro probabile acquisto.