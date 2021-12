Napoli Empoli, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

Il successo in Europa League di giovedì contro il Leicester, che ha consentito alla truppa di Spalletti di staccare il pass per i sedicesimi di finale, ha tirato su il morale ai partenopei, feriti per la sconfitta casalinga contro l’Atalanta. Di fronte c’è però una delle sorprese del campionato, l’Empoli di Andreazzoli che ha 23 punti con l’undicesima posizione conquistata

Napoli Empoli, probabili formazioni

Napoli, 4-3-3: Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Elmas, Demme, Zielinski; Politano, Mertens, Ounas

Empoli, 4-3-1-2: Vicario; Stojanovic, Tonelli, Viti, Parisi; Haas, Ricci, Bandinelli; Henderson; Di Francesco, Pinamonti

Napoli Empoli, i precedenti

In 8 precedenti al Castellani, l’Empoli ha vinto in 3 occasioni con 4 pareggi e una sola affermazione partenopea. Quest’ultima avvenne nella stagione 16/17 quando Insigne e Mertens siglarono una vittoria in una sfida ricca di gol. La vittoria che i toscani ricordano di più è però quella per 4-2 nella stagione 14/15 quando l’Empoli di Maurizio Sarri sorprese il Napoli di Rafa Benitez con una prestazione da far luccicare gli occhi

Napoli Empoli, dove vederla

La partita, alle ore 18:00, sarà visibile su DAZN