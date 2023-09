Napoli, Garcia: “Ci mancano gol e vittoria. Osimhen? Non è contento”

Rudi Garcia, tecnico del Napoli, si esprime così in merito alla partit contro il Bologna ed alla sostituzione di Victor Osimhen. Il bomber azzurro ha avuto da ridire contro il suo allenatore.

Napoli, le parole di Garcia in conferenza

Ci mancano il gol e la vittoria

“Il risultato è negativo, però la prestazione dei ragazzi è buona soprattutto nel primo tempo. Natan ha fatto una gara di sicurezza, quindi non prendere gol con una difesa nuova è sempre una buona cosa. Se la palla finisce sul palo o se sbagliamo un rigore, allora diventa anche difficile vincere. Il calcio è così, l’importante è che la squadra abbia fatto una partita seria e interessante. Non siamo contenti perché ci manca la vittoria”.

Ha parlato con Osimhen ?

“Osimhen? Il rigore sbagliato non è un problema. Ho parlato con Osimhen per quanto fatto in occasione della sostituzione, ma ciò che dico alla squadra resta tra noi”.

Garcia e le scelte

“Abbiamo tanta qualità anche in panchina. Non facciamo tutte le partite con gli stessi uomini, soprattutto perché giochiamo ogni tre giorni. I calciatori lo sanno, c’è la squadra che inizia e un’altra che continua nel secondo tempo. Non sono gli stessi undici, altrimenti non andiamo da nessuna parte se un allenatore non conta su tutti i ragazzi”.

Garcia e l’abbraccio con Kvaratskhelia

“L’abbraccio con Kvara? Lo faccio con tutti i miei calciatori”.

Garcia e la reazione di Osimhen

“Su Osimhen mi sono già espresso, non dico una cosa per due volte. Quando uno ha queste reazioni è perché non è contento, ma io ho una rosa di tanti calciatori che vanno usati”.

Garcia e la prestazione del Napoli

“Il discorso all’intervallo era di fare pressing tutti insieme, abbiamo recuperato tanti palloni senza abbassarci. Siamo stati meno bravi nel palleggio e nell’avvicinarci alla porta avversaria. La voglia c’è, penso che sia anche una questione fisica. Eravamo in trasferta, il Bologna è una buona squadra che gioca molto bene. Stasera non gli abbiamo concesso molto nel primo tempo, nella ripresa invece sì e dobbiamo migliorare”.

Il Napoli deve giocare ogni anno la Champions League

“Una squadra come il Napoli deve giocare ogni anno la Champions League. Al momento non siamo tra le prime quattro e non possiamo essere contenti. Non c’è da buttare tutto, la squadra ha fatto una buona partita. Non dobbiamo mollare e spingere il destino dalla nostra parte, a partire dal match di mercoledì con l’Udinese”.

Occorre vincere con l’Udinese

“Dobbiamo vincere con l’Udinese, poi fare una striscia di successi per tornare ai vertici“.

Garcia e la cazzimma

“Se ci vuole cazzimma? Si, è un termine che ho usato anche negli spogliatoi”.