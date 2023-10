Dopo la pausa nazionali, il Napoli ritorna a preparare le prossime due sfide contro il Verona e l’Union Berlin. Rudi Garcia, dopo la delegittimazione pubblica del patron De Laurentiis a favore di Antonio Conte, deve macinare gioco e punti ma soprattutto punti. La vittoria deve essere l’unico obiettivo sia contro il Verona che contro l’Union. Come riportato dal Corriere della Sera, il Napoli si aspetta sei punti da queste due sfide. Sarebbe l’unico modo per il tecnico francese di scacciare le brutte avvisaglie di questi giorni e allontanare almeno per un altro po’ le voci di corridoio che lo vorrebbero via dalla città partenopea prima di Natale.

Due trasferte insidiose, Garcia deve stare attento

Le due sfide cruciali per il futuro del Napoli e dell’ex tecnico della Roma non sembrano poter essere dei veri e propri ostacoli, anzi. Il Verona è 16esimo e nelle ultime 5 giornate non ha mai vinto mentre l’Union sembra poter essere il fanalino di coda del girone. Garcia, però, dovrà star comunque attento: il Napoli giocherà in trasferta su campi difficili con tifoserie calde e avverse, in più le assenza di Osimhen e Anguissa si faranno sentire