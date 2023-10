Con le situazioni legate a Pogba e Fagioli, la Juventus è costretta a rigettarsi sul mercato e a tentare un colpo utile nella sessione invernale. Oltre al talentuoso Samardzic che resta la priorità, Giuntoli starebbe pensando a una vecchia conoscenza ai tempi del Napoli. Si tratta di Fabiàn Ruiz che non sta vivendo un’esperienza indimenticabile in quel di Parigi.

Uno spagnolo a Torino ma c’è un ostacolo

Il classe ’96 è stato un vecchio pupillo di Giuntoli ma portarlo a Torino non sarà facile. Lo spagnolo, infatti, percepisce 6 milioni di euro netti a stagione. Cifra che la dirigenza bianconera non è intenzionata a sborsare visto che sta provando a ridurre il monte ingaggi. L’unica soluzione potrebbe essere se il PSG aprisse in prestito e si offrirebbe di pagare parte dell’ingaggio.