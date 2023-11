Il Napoli riceverà l’Union Berlino e punta alla seconda vittoria per staccare il pass per accedere agli ottavi di Champions League. La squadra di Rudi Garcia avrebbe pronostici favorevoli, in quanto: il segno “1” si gioca tra 1,38 e 1,40, mentre svetta la quota della vittoria degli ospiti, la quale è tra 8 e 8,20. Il pareggio paga 4,80 volte la posta. I teutonici giungono in Italia con una striscia negativa fatta di 12 sconfitte di fila in tutte le gare, riportando 5 gol fatti e 26 subiti. I partenopei, invece, hanno quattro risultati utili consecutivi e per questa partita si vede puntare sull’Over 2,5 a 1,70 contro l’Under 2,5 a 2,03.

Napoli | Le quote dei giocatori per Napoli-Union Berlino

Raspadori sta presentando una certa continuità e vuole ripetersi dopo il gol decisivo nel match con l’Union Berlino e un eventuale gol dell’attaccante si giocherebbe 2,70, al pari della quota di Simeone e di Kvaratskhelia. Dal fronte tedesco, un gol di Gosens è dato a 8 e uno di Bonucci paga 12 volte la posta.