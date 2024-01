Napoli Inter, risultato, tabellino e highlights del match

L’Inter ha vinto per l’ottava volta nella sua storia la Supercoppa italiana. Nella finale di Riyadh la squadra nerazzurra ha battuto per 1-0 il Napoli con un gol di Lautaro Martinez al 91′. Azzurri in dieci per l’espulsione di Simeone a mezzora dalla fine. Per l’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi è la quinta vittoria nella Supercoppa, terza consecutiva con i nerazzurri, record assoluto.

Il tabellino

NAPOLI (3-4-2-1): 95 Gollini; 22 Di Lorenzo, 13 Rrahmani, 5 Juan Jesus; 30 Mazzocchi (dal 28′ st 6 Mario Rui), 24 Cajuste (dal 28′ st 81 Raspadori), 68 Lobotka, 23 Zerbin (dal 13′ st 55 Ostigard); 21 Politano (dal 25′ st 29 Lindstrom), 77 Kvaratskhelia (dal 25′ st 70 Gaetano); 18 Simeone. A disposizione: 14 Contini, 16 Idasiak, 4 Demme, 6 Mario Rui, 20 Zielinski, 26 Ngonge, 29 Lindstrom, 50 D’Avino, 55 Ostigard, 60 Gioielli, 70 Gaetano, 81 Raspadori. Allenatore: Walter Mazzarri.

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 28 Pavard, 6 De Vrij (dal 18′ st 30 Carlos Augusto), 15 Acerbi; 36 Darmian, 23 Barella (dal 18′ st 16 Frattesi), 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco (dal 36′ st 8 Arnautovic); 9 Thuram (dal 36′ st 70 Sanchez), 10 Lautaro Martinez. A disposizione: 12 Di Gennaro, 77 Audero, 2 Dumfries, 5 Sensi, 8 Arnautovic, 14 Klaassen, 16 Frattesi, 17 Buchanan, 21 Asllani, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 44 Stabile, 50 Stankovic, 70 Sanchez, 95 Bastoni. Allenatore: Simone Inzaghi.

Reti: L. Martinez 91′



Ammonizioni: Rrahmani, Calhanoglu, Zerbin, de Vrij, Barella, Simeone

Espulso al 15′ st Simeone (doppia ammonizione)

Recupero: 1′ pt

NAPOLI INTER HIGHLIGHTS