Napoli-Inter Tabellino Highlights: Gattuso vola in finale

Napoli-Inter finisce 1-1 nella seconda semifinale di ritorno della Coppa Italia 2019-2020. I gol di Eriksen al 2′ e di Mertens al 41′. Con questo risultato il Napoli di Rino Gattuso si qualifica per la finale contro la Juventus in programma mercoledì 17 giugno allo Stadio Olimpico di Roma. Da segnalare che da questa sera Dries Mertens è nella storia del club azzurro. Con il gol dell’1-1 segnato alla fine del primo tempo della semifinale di Coppa Italia contro l’Inter l’attaccante belga diventa il miglior marcatore di tutti i tempi con la maglia del Napoli. Mertens con 122 reti stacca l’ex capitano Marek Hamsik.

LA PARTITA – Pronti via e i nerazzurri rimettono immediatamente in equilibrio il risultato dell’andata: il primo gol del ritorno al calcio giocato dopo il lockdown è una mezza autorete di Elmas, che spizza quel tanto che basta per ingannare un incerto Ospina su corner di Eriksen. La squadra di Conte è agguerrita e tiene saldamente in mano il pallino del gioco, pressando a tutto campo gli azzurri e cercando più volte altre fiammate per fare ancora male. Il Napoli ci mette un po’ a carburare e a venir fuori dalla morsa ospite, ma di pericoli veri e propri dalle parti di Handanovic non ne arrivano; solo un retropassaggio velenoso di Bastoni mette in apprensione il portiere sloveno durante la prima mezz’ora. Al 32′ e al 40′ l’Inter va due volte vicinissima al raddoppio, prima con Lukaku e poi con Candreva, entrambi respinti alla grande da Ospina, che poco più tardi si inventa un lancio perfetto che da’ il via ad un contropiede vincente del Napoli. Insigne scappa a sinistra e serve l’accorrente Mertens, tutto libero di depositare in rete l’1-1. La squadra di Gattuso prende fiducia e parte bene anche nella ripresa, impensierendo gli avversari con un destro di Insigne a lato di poco. I nerazzurri sembrano accusare un po’ di stanchezza e al 75′ provano a scuotersi proprio con Sanchez appena entrato in campo, di poco impreciso con un diagonale destro molto velenoso. Poco più tardi invece è miracoloso Ospina su Eriksen, il cui destro a botta sicura in piena area e’ respinto alla grande dal portiere locale, con Moses che non approfitta della respinta calciando alle stelle. Vani anche gli ultimissimi sforzi ospiti, che non portano gli effetti sperati e costringono l’Inter a dire addio alla Coppa Italia. Fa festa il Napoli in attesa della finalissima, la squadra di Gattuso proverà a vincere la sua sesta Coppa Italia, l’ultimo successo nel 2014.

Reti: 2′ Eriksen, 42′ Mertens

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj; Elmas (66′ Fabian Ruiz), Demme, Zielinski (84′ Allan); Politano (66’Callejon), Mertens (74′ Milik), Insigne (84’Younes). Allenatore: Gattuso. Non entrati: Meret, Karnezis, Ghoulam, Luperto, Mario Rui, , Lozano, Callejon, Llorente.

Inter (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij (88′ Ranocchia), Bastoni; Candreva (73′ Moses) , Brozovic, Barella, Young; Eriksen (88′ Sensi); Lautaro Martinez (73’Sanchez), Lukaku. Allenatore: Conte. Non entrati: Padelli, Berni, Gagliardini, Asamoah, Borja Valero, Esposito, Pirola, Biraghi

Arbitro: Rocchi

Ammoniti: Young, De Vrij, Ospina

IL GOL DI ERIKSEN

IL GOL DI MERTENS