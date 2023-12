Napoli-Inter vista dai bookmakers | Comparazione quote, consigli, analisi e statistiche

Il Napoli per rilanciarsi in ottica scudetto, l'Inter per affermare la sua forza. Scopri il punto della situazione sulle due formazioni, consigli e comparazione quote.

Il big match della Serie A tra Napoli e Inter in programma il 3 dicembre 2023 alle 20:45 allo Stadio Maradona, mette di fronte il Napoli, quarto in classifica con 24 punti, e la capolista Inter con 32 punti. Il Napoli arriva da una vittoria contro l’Atalanta, mentre l’Inter ha pareggiato nel derby d’Italia contro la Juventus. Si prospetta un match divertente tra due formazioni con più potenziale offensivo della Serie A. Questo scontro al vertice potrebbe essere decisivo per le sorti del campionato, gli azzurri potrebbero accorciare e rilanciarsi per la corsa scudetto, l’Inter potrebbe stroncare le loro ambizioni.

Napoli-Inter, comparazione quote

La comparazione delle quote evidenzia una probabilità di vittoria minore del Napoli, con l’1 quotato a 2.90 su Snai e 2.82 su GolGol, l’X che si attesta intorno a quota 3.40, mentre il 2 dell’Inter è dato a quota 2.50 su Snai, e 2.55 su Sportbet, riflettendo una maggiore fiducia, seppure leggera, nella vittoria dei Neroazzurri.

Snai : Napoli (1): 2.90 Pareggio (X): 3.25 Inter (2): 2.50

: Gol Gol : Napoli (1): 2.82 Pareggio (X): 3.40 Inter (2): 2.48

: Sportbet : Napoli (1): 2.90 Pareggio (X): 3,45 Inter (2): 2.55

Mazzarri ritrova Osimhen dall’inizio, in fascia spazio a Natan

Il Napoli, sotto la guida di Walter Mazzarri, sembra aver ritrovato la retta via dopo un periodo di incertezza. La squadra ha recentemente ottenuto una vittoria significativa contro l’Atalanta a Bergamo e ha mostrato una buona prestazione contro il Real Madrid in Champions League. Questi risultati hanno riacceso l’ottimismo nell’ambiente, confermando che il Napoli può essere un protagonista importante in questo campionato. Nonostante il ritorno di Victor Osimhen, che riporta un’importante minaccia offensiva, il Napoli deve ancora affrontare un’emergenza sulla fascia sinistra. Con Mario Rui e Oliveira ancora indisponibili, Mazzarri sta cercando alternative per colmare questo vuoto. Una possibile soluzione potrebbe vedere Leo Ostigard guadagnare una maglia da titolare a scapito di Juan Jesus, spostando così Natan nel ruolo di terzino sinistro.

Inzaghi con gli 11 titolari

Dall’altra parte, l’Inter arriva a questo incontro dopo due pareggi consecutivi: un 1-1 contro la Juventus in Serie A e un incredibile 3-3 contro il Benfica in Champions League. Contro i Portoghesi in vista della sfida con il Napoli, Simone Inzaghi ha optato per un ampio turnover. Contro gli azzurri spazio a Thuram e Lautaro Martinez in attacco. Dumfries e Dimarco dovrebbero occupare le fasce, mentre il centrocampo sarà composto dal trio di Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan. Bastoni, che è ancora in fase di recupero da un infortunio al polpaccio, lascerà il compito a Francesco Acerbi, Stefan de Vrij e Matteo Darmian di formare il terzetto difensivo.

Probabili formazioni

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Natan; Zambo Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia; All.: Mazzarri.

Inter (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Martinez. All.: Inzaghi S.

Curiosità statistiche di Napoli e Inter

Il Napoli ha dimostrato di essere una squadra con un forte impatto offensivo, segnando in media 2 gol a partita in questa stagione di Serie A.

Tuttavia, la squadra ha mostrato una certa vulnerabilità in casa, con una forma casalinga che include 3 sconfitte e 2 pareggi nelle ultime 5 partite.

Napoli e Inter sono le 2 squadre che hanno effettuato più tiri in questo campionato, rispettivamente 233 vs 212.

In questo campionato le due squadre hanno totalizzato più expected goals (goal attesi), fatto più tocchi in area avversaria ed infine segnato più reti.

L’Inter arriva a questa partita con una forma eccellente, essendo (momentaneamente) seconda in classifica e avendo vinto il 77% delle sue partite in Serie A.

La squadra di Inzaghi ha dimostrato un’ottima solidità difensiva, concedendo solo 0.54 gol a partita in media.

In attacco, l’Inter si è dimostrata altrettanto efficace, con una media di 2.31 gol segnati per partita.

L’Inter ha trovato la rete in ciascuna delle ultime 10 gare di Serie A contro il Napoli.

Più della metà delle partite (62%) hanno visto almeno 2 gol segnati (Over 1.5), mentre il 41% delle partite hanno visto più di 2.5 gol (Over 2.5).

Precedenti tra Napoli e Inter

Il Napoli ha un record impressionante nelle partite casalinghe contro l’Inter, rimanendo imbattuto in 16 delle ultime 17 sfide.

Napoli-Inter, pronostico consigliato e analisi finale