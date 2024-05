Gasperini-Napoli, domani incontro tra l’allenatore e Percassi | Le ultime

Nonostante la vittoria dell’Europa League non è ancora definito il futuro di Gian Piero Gasperini, che per rimanere a Bergamo ha chiesto 3-4 acquisti di livello, compreso il sostituto di Koopmeiners, che è sempre più vicino all’addio.

I dubbi di Gasperini: addio o permanenza?

La squadra, che affronterà una tra Real e Borussia in Supercoppa e giocherà la prossima Champions League, va rinforzata, secondo il tecnico, che ora ha chiesto due anni in più di contratto, con opzione per la stagione successiva. Restano però le avances fatte dal Presidente del Napoli De Laurentiis all’allenatore ex Genoa.