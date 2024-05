Genoa-Bologna, le scelte di Gilardino e Thiago Motta

Ultima sulla panchina del Bologna per Thiago Motta. In campo alle 20.45.

Stasera in campo Genoa e Bologna. Ultima sulla panchina rossoblù per Thiago Motta, che nei giorni scorsi ha comunicato alla società la decisione di andar via. In avanti Castro, autore di una grande prestazione contro la Juventus, supportato da Ndoye, Fabbian e Saelemaekers. Nessuna grande novità nel Genoa: titolari Retegui e Gudmundsson.

Genoa-Bologna, le probabili formazioni:

Le formazioni ufficiali di Genoa-Bologna

GENOA (3-5-2): Leali; Cittadini, Vogliacco, Vasquez; Sabelli, Thorsby, Malinovskyi, Frendrup, Martin; Gudmundsson, Vitinha. All.: Gilardino.

BOLOGNA (4-1-4-1): Ravaglia; De Silvestri, Beukema, Lucumì, Lykogiannis; Moro; Orsolini, Fabbian, El Azzouzi, Saelemaekers; Castro. All.: Motta.