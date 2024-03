Calzona privo di Ngonge e Cajuste, si affida a Traoré, favorito su Zielinski, in mezzo al campo. Ballottaggio sulla corsia sinistra di difesa tra Olivera e Mario Rui, con l’uruguaiano favorito. Emergenza a centrocampo per la Juventus, viste le assenze di Rabiot e McKennie. Spazio per Alcaraz dal 1′. Sorpresa a sinistra con Iling Jr. pronto dal 1′.

Napoli-Juventus, le probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Traorè; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Calzona.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Cambiaso, Miretti, Locatelli, Alcaraz, Iling Jr; Vlahovic, Chiesa. All. Allegri