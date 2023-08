Napoli, Kvara out col Frosinone | Garcia nei guai

Non ci sarà Kvicha Kvaratskhelia per la sfida dello Stirpe contro il Frosinone. Il club di De Laurentiis ha spiegato con un nota come l’esterno salterà la prima gara di campionato.

Questo il comunicato ufficiale: “Seduta mattutina per il Napoli al SSCN Konami Training Center. I campioni d’Italia esordiranno in campionato domani 19 agosto contro il Frosinone allo Stadio Stirpe (ore 18.30) per la prima giornata della Serie A 2023/24. Il gruppo dopo una prima fase di attivazione ha svolto partita a campo ridotto e lavoro tattico. Gaetano ha svolto lavoro personalizzato in palestra e personalizzato in campo”.