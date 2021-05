Napoli, DeLa non ci sta

Il figlio del presidente del Napoli, Eduardo De Laurentiis, si è sfogato sui social dove ha generato una polemica che non accenna a placarsi. Tutto nasce dal fallo che ha portato alla punizione e poi rigore assegnato alla Juventus, secondo il quale non era regolare, mentre agli azzurri è stato negato un gol nettissimo e regolare. Parte la polemica del vicepresidente sui social.

Napoli, lo sfogo del vicepresidente partenopeo

“A noi un gol regolare non convalidato. A loro, come al solito, un gol convalidato non regolare… che tristezza.”. È lo sfogo via social del vicepresidente del Napoli Edoardo De Laurentiis. Le parole del giovane si riferiscono alla scelta arbitrale di Fabbri, arbitro della gara Napoli-Cagliari, che ha deciso di annullare il goal di Osimhen contro i sardi, per un presunto fallo dell’attaccante su Godin, e, probabilmente, a quella di Chiffi di assegnare una punizione per un fallo discutibile su Cuadrado in Udinese-Juventus. Dalla punizione si è poi arrivati al rigore, quello che Ronaldo ha poi messo a segno, cambiando totalmente le sorti della gara che alla fine hanno portato la Juve a vincere a Udine e portarsi avanti sul Napoli in classifica.